Ennesimo allarme bomba al tribunale di Cagliari. Da circa mezz’ora tutti sono stati fatti uscire fuori, in un giovedì mattina dove erano in previsione sia udienze sia, tra l’altro, la presentazione dei dati legati agli incidenti stradali. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e gli artificieri sino già dentro il palazzo di giustizia per svolgere tutte le verifiche del caso.