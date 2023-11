Cagliari, ecco l'ennesimo cantiere: bulldozer al lavoro di notte in piazza Italia a Pirri

A Cagliari scatta l’ennesimo cantiere, stavolta in notturna, proprio come già successo in viale Regina Margherita. Operai e bulldozer, stavolta, hanno fatto la loro comparsa in piazza Italia a Pirri, per posare il nuovo asfalto. Hanno lavorato ben oltre la mezzanotte, aiutati dai fari dei mezzi e dalle lampade, con le varie corsie bloccate a turno in attesa che si asciugasse il bitume appena messo. I lavori in notturna, però, il Comune ha deciso di farli solo per gli asfalti e non, per esempio, per i lavori nella centralissima via Roma.

E a dicembre, cioè tra due settimane, partiranno i lavori nella lunghissima via Italia che, per l’occasione, sarà chiusa al traffico.