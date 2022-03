Cagliari, ecco il tesoro di Sant’Avendrace: sotto la chiesa c’è il tempio romano di Venere. Sensazionale scoperta archeologica a Cagliari. Non solo un cimitero con 300 sepolture. Sotto la chiesa di Sant’Avendrace gli archeologi della soprintendenza hanno trovato i resti di un podio e di un porticato. Tutti ciò che rimane di un santuario realizzato in età augustea (I secolo avanti Cristo) intitolato probabilmente alla dea Venere, come dimostrerebbero i numerosi frammenti di ex voto a forma di conchiglia ritrovati nel sottosuolo. Polemiche sulla durata dei lavori e scintille in conferenza stampa. Il parroco don Simula ha chiesto la riapertura al culto dell’edificio e il presidente del consiglio comunale ha definito “grottesca” la vicenda.

La Chiesa, nella quale gli interventi sono stati sempre pochi e sporadici è giunta a noi, dopo varie vicissitudini, afflitta fra le altre cose, da importanti problemi strutturali e di umidità.

Con un primo finanziamento regionale di 110 mila euro, si mise mano alla copertura del vano di accesso di via Isonzo, dove, a causa della rotazione del muro esterno il tetto si era staccato dal suo appoggio. Con lo stesso finanziamento si interveniva sulla cappella di Santa Lucia (la prima entrando sulla destra) rimuovendo la pavimentazione e gli intonaci malsani.

In quell’occasione si osservò per la prima volta la presenza di una enorme quantità di sepolture umane sotto i pavimenti e, per quanto riguardava le pareti, la presenza di molti strati di mattone e cemento messi a ricoprire le originarie mura in pietra.

Il finanziamento attuale pari a 1.060.000,00 euro ha consentito l’avvio dei lavori finalizzati alla rimozione dell’umidità tramite un sistema che realizza un “vespaio areato.” Lo scavo necessario a raggiungere il livello di posa ha messo in luce una situazione molto complessa e articolata sotto il profilo archeologico. La necessità di condurre uno scavo scientifico che consentisse di comprendere la reale importanza e la portata dei rinvenimenti, ha condotto oggi ad importanti scoperte che assegnano ai ritrovamenti di Sant’ Avendrace una straordinaria importanza in relazione ai dati fino ad oggi conosciuti sugli insediamenti punici e romani dell’area.

Il nuovo progetto che è in corso di preparazione, oltre a restituire la chiesa al culto dopo l’eliminazione delle problematiche storiche e delle superfetazioni che ne compromettevano l’aspetto, renderà visitabile accanto all’ipogeo (storico sepolcro del Santo) anche le strutture architettoniche recentemente emerse. Con le nuove opere saranno realizzate due arche destinate ad ospitare i resti mortali di centinaia di individui esumati.

L'articolo Cagliari, ecco il tesoro di Sant’Avendrace: sotto la chiesa il tempio romano di Venere proviene da Casteddu On line.