Cagliari, ecco il nuovo mercato di San Benedetto: rivoluzione in piazza Nazzari, nascono i nuovi box (VIDEO)

I lunghissimi archi di ferro e metallo sono già ben visibili sopra tutta piazza Nazzari a Cagliari. Nelle prossime settimane, lì sopra, gli operai realizzeranno il mercato temporaneo di San Benedetto. Fine dei lavori prevista gli ultimi giorni di gennaio del 2024, poi spazio a circa duecento boxisti. La storica struttura incastonata tra via Cocco Orrú, via Pacinotti, via Tiziano e via Bacaredda sarà riqualificata dal Comune, grazie a una vagonata di milioni del Pnrr, da cima a fondo. Tutti accanto al teatro Lirico, allora, sperando di non vedere un calo degli affari troppo marcato.

La preoccupazione dei boxisti non è diminuita nemmeno nelle ultime settimane. C’è chi ha paura di perdere clienti, chi di non avere uno spazio sufficentemente grande. Certo, a prescindere sarà i a rivoluzione e la Giunta Truzzu sa che ci sono in ballo serbatoi di voti, tra i negozianti del mercato civico, che in caso di errori o pochi clienti potrebbero prosciugarsi. Non resta altro da fare che attendere gennaio 2024.