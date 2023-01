Cagliari: ecco il brasiliano Azzi, "pronto per Ranieri" - Sardegna

E' sbarcato nel primo pomeriggio all'aeroporto di Cagliari-Elmas l'esterno sinistro Paulo Azzi.

L'acquisto dal Modena non è stato ancora ufficializzato dal Cagliari perché firma ed annuncio saranno formalizzati nelle prossime ore.

È la prima trattava conclusa dal Cagliari nel calciomercato invernale. Ed è anche il primo rinforzo ottenuto da Ranieri: "Col mister - ha detto Azzi - ci siamo sentiti, ora lo conoscerò meglio".

Azzi potrebbe essere convocato già per la gara con il Como di sabato: "Spero di poter essere a disposizione - ha continuato - io mi sono sempre allenato, mi sento pronto".

Non sarà l'ultima operazione: il Cagliari sta seguendo da vicino il salernitano Gyomber per la difesa ed il monzese Valoti a centrocampo.

Congelata per il momento, invece, la questione Nainggolan.

Nandez potrebbe partite, ma solo di fronte a un'offerta ritenuta congrua dal club rossoblù.



Fonte: Ansa Sardegna