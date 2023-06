Cagliari e tifosi si preparano per il gran match: tutto pronto per la partita dell'anno

Mister Ranieri e giocatori sono già atterrati a Bari: “Seus innoi” hanno comunicato. Due semplici parole che non potevano essere scelte meglio e che racchiudono l’amore per la maglia che indossano, quella che ha come segno di riconoscimento i colori rosso blu e i quattro mori stampati, simboli dell’Isola. Per Radunovic’, Lapadula, Makoumbou e tutti gli altri non sarà una gara semplice: partono da un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca poiché sino a qualche attimo prima del fischio finale erano in vantaggio di un gol. Ma niente è perduto: questa sera si potrà avere modo di recuperare e, riti scaramantici e “preghiere” a parte, clacson e trombe sono già pronte per l’uso. Chi non è potuto partire per Bari potrà godersi lo spettacolo anche grazie ai tanti maxi schermi che sono stati allestiti per l’occasione e alle 23:15, subito dopo il match, A BOCCE FERME DOPO IL CAGLIARI (live) – con Jacopo Norfo, Giuseppe Tamponi e la mascotte, il piccione Spillonco.

Linea diretta con i tifosi rossoblù, basterà chiamare al 366 37 22 745 per intervenire in diretta su RADIO CASTEDDU ONLINE.