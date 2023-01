Cagliari e Sulcis, sarà una domenica di pioggia: scatta una nuova allerta gialla. il

Centro

Funzionale

della Protezione

Civile,

in

data

odierna,

ha

emesso

a

partire

dalle

ore

14:00

del

21.01.2023

e

sino

alle

18

:

00

del

2

1

.01.2023

un

AVVISO

di

allerta

per:

codice

GIALLO

(criticità

ORDINARIA)

per

RISCHIO

IDRAULICO

sulle

aree

di

allerta

Iglesiente

,

Campidano

e

Montevecchio

Pischinappiu

;

L’avviso

di

criticità

e

tutti

i

documenti

emessi

dal

Centro

Funzionale

sono

consultabili

al

seguente

indirizzo

web:

http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2273&s=20&v=9&nodesc=1&c=7092

Avvertenze:

Si

chiede

di

evidenziare

tramite

i

vostri

mezzi

di

comunicazione

alcune

importanti

informazioni

per

la

popolazione,

ovvero

che

in

presenza

di

fenomeni

temporaleschi

è

consigliabile

restare

nelle

proprie

abitazioni,

se

ti

trovi

in

un

locale

seminterrato

o

al

piano

terra,

salire

ai

piani

superiori,

lim

tare

i

trasferimenti

in

auto

ai

soli

casi

di

urgenza,

mantenersi

informati

sull’evoluzione

dei

fenomeni,

sulle

misure

da

adottare,

sulle

procedure

da

seguire

indicate

dalle

strutture

territoriali

di

protezione

civile;

altresì,

è

fatto

divieto

di

attraversare

torrenti

in

piena

sia

a

piedi

che

con

qualsiasi

mezzo,

di

sostare

in

prossimità

di

ponti

e

argini

di

torrenti

e/o

fiumi

e

di

attraversare

sottopassi.

Le

norme

di

comportamento

da

adottare

prima,

durante

e

dopo

fenomeni

meteo-

idrogeologici

e

idraulici

sono

consultabili

al

seguente

indirizzo

web:

http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_467_20190227151334.pdf

Il

Direttore

Generale

Antonio

Pasquale

Belloi

