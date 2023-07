Cagliari, è scomparsa Sonia Carta Mameli: grande lutto in città per la donna amante del teatro

Cagliari, è scomparsa Sonia Carta Mameli: grande lutto in città per la grande amante del teatro. Il ricordo di Valerio Piga: “Una notizia che mi ha lasciato basito, purtroppo l’amica Sonia Carta Mameli ci ha lasciati. Gestiva una delle pagine più interessanti di Cagliari, “Facendo cose a Cagliari”. Era apprezzata e voluta bene grazie al suo instancabile lavoro di informazione per la città e grazie anche alla sua simpatia e tenacia che coinvolgeva tutti. Le mie condoglianze alla famiglia, ci mancherai molto”. Ma tantissimi sono su Fb i messaggi di condoglianze alla famiglia per una donna speciale, che in tanti ammiravano per la sua intelligenza e la sua generosità. Grandissimo il cordoglio di tantissime persone.