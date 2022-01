Cagliari e Quartu, nuove regole per il Covid nelle scuole: dad anche con un caso di positività

Covid e scuole: provvedimenti dei sindaci di Cagliari e Quartu Sant’Elena. Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e il sindaco di Quartu Sant’Elena Graziano Milia hanno imposto, con proprie ordinanze, che tutte le scuole primarie cittadine qualora riscontrino un caso di positività nella stessa classe e non sia possibile effettuare immediatamente la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare, dispongano la sospensione dell’attività in presenza e attuino l’attività a distanza sino al ripristino delle condizioni di sicurezza, avuto riguardo all’esito negativo dei test degli alunni considerati singolarmente.

“Il provvedimento – sottolineano i sindaci- vuole contribuire a fornire maggiore chiarezza alle famiglie e alle istituzioni scolastiche nella gestione delle criticità relative alla diffusione dei contagi in un momento come questo di grande difficoltà. Ci auguriamo che quanto prima Regione e Governo intervengano per garantire la gratuità dei test antigenici anche agli alunni delle primarie e dell’infanzia, come già avviene per le scuole superiori. Non è possibile caricare le famiglie di un costo di centinaia di euro a settimana per garantire un diritto costituzionalmente garantito: il diritto all’istruzione”