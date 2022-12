Cagliari, è morto il grande Fabian o’Neill: “Orgogliosi di aver potuto ammirare da vicino il tuo genio”

Il Cagliari calcio ricorda così il grandissimo centrocampista rossoblù, il suo cuore ha cessato di battere oggi in Uruguay: "Un genio puro, cristallino, come i diamanti più preziosi.

Ci hai fatto innamorare della tua classe, Cagliari non ha mai smesso di voler bene al suo Mago con la “10” sulle spalle.

Riposa in pace, Fabian. Per sempre uno di noi”. O Neill era nella grande squadra proprio con Muzzi, guidata da Ventura, che oltre a riportare il Cagliari in serie A fece un bellissimo campionato l’anno successivo battendo squadroni del calibro di Roma e Juventus. O’Neill militò successivamente proprio nella Juve. O Neill ci ha lasciato a soli 49 anni, era soprannominato il Mago. Uno dei più grandi talenti calcistichi mai ammirati in Sardegna, dal gran tiro e dal dribbling e dall’assist invidiabile.