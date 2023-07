Cagliari, è morto Giampaolo Murgia: ci lascia uno dei migliori cronisti di calcio in Sardegna

Cagliari, è morto Giampaolo Murgia, uno dei migliori cronisti di calcio in Sardegna. Lutto nel mondo dello sport e del giornalismo sardo: se ne va una colonna storica, che per tanti anni aveva raccontato le gesta rossoblù nel Corriere dello Sport. Tra i più commoventi il ricordo di Enrico Gaviano: “Gian Paolo Murgia ci ha lasciati. Aveva compiuto 83 anni il 30 marzo. È stato uno dei più importanti giornalisti sportivi della Sardegna. Ha raccontato sulle colonne del Corriere dello sport per decenni il Cagliari, a cominciare da quello che vinse lo scudetto del 1970. Io posso dire che ha avuto sempre un occhio di riguardo per me, mi considerava “uno dei migliori”… di certo ho imparato tanto da lui, è stato un maestro”, dice il giornalista della Nuova Sardegna.