Cagliari, è mancato Paolo Corona

È mancato all’affetto dei suoi cari

Paolo Corona Ne danno il triste annuncio la moglie Elena, i figli Claudio e Gianluca, le nuore Sabrina e Angharad e i nipoti.

Un ringraziamento particolare a Flori e Rita che gli è stata vicino con l’affetto di una figlia.

I funerali avranno luogo giovedì 15 giugno alle ore 15:00 presso la Chiesa Vergine della Salute in Via Ausonia 20 Poetto in Cagliari.

Agenzia funebre Don Bosco 3887879350

Piazza Giovanni XXIII 63/65 Cagliari

Fonte: Casteddu on line