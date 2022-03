“Cagliari è buia, pericolosa e abbandonata: Truzzu, se non ricompatti la maggioranza devi dimetterti”

Una città “buia e pericolosa”, dal centro alla periferia. E un sindaco che, da ieri, non ha più una maggioranza. La luna di miele tra Cagliari e Paolo Truzzu sembra essere già arrivata ai titoli di coda, salvo miracoli. Dopo poco più di due anni e mezzo di governo le lamentele dei cagliaritani, dalla sicurezza alla viabilità, dalla questione rifiuti alla quasi assenza di progetti nuovi, sono tante. E ieri il sindaco è caduto in aula, lo strappo dell’Udc l’ha mandato ko proprio su una discussione legata ai fondi per la sistemazione dei lampioni. Sembra una battuta, invece è tutto vero. E l’opposizione va all’attacco. Francesca Ghirra, leader dei Progressisti Sardi, è netta e tagliente: “Chi governa Cagliari sta pensando alle beghe interne e non ai problemi della città, si stanno scannando per questioni personali e non politiche. Nel frattempo, la città è in totale abbandono, tra strade buie e problemi legati alla sicurezza soprattutto delle fasce deboli, i pedoni e i ciclisti”. E il ko di ieri, proprio sull’illuminazione, incassato dal sindaco, porta la Ghirra a rincarare le dosi degli attacchi: “Da tempo non c’è più una maggioranza, spesso garantiamo noi il numero legale. Ieri l’Udc ha abbandonato la seduta e non abbiamo ritenuto fosse il caso di continuare a garantirla”. Insomma, fine dei salvagenti per Truzzu: “Ho attraversato via Petrarca, tutta al buio. Ci sono anche altre strade senza illuminazione, in parte si sta riuscendo a risolvere il problema ma la Giunta Truzzu arriva sempre tardi, solo dopo che i buoi sono scappati. Era noto che a dicembre scadeva la convenzione con la ditta che si occupa delle manutenzioni dell’illuminazione”.E Truzzu e la sua maggioranza “sono molto attendi ai propri interessi e poco al bene della città e dei cittadini. Ho il timore, la sera, a guidare l’auto. Il rischio è di investire anche andando molto piano e pure sulle strisce, per la poca visibilità. In questo momento storico Cagliari ha l’occasione irripetibile di godere di tanti finanziamenti europei, c’è bisogno di un sindaco solido che spenda le risorse per il bene della città, ma non sta accadendo”. E un altro tasto dolente è quello del nuovo stadio del Cagliari: “Noi avevamo lasciato uno senario già pronto, questa maggioranza”, sempre se così possa ancora essere definita, “ha stravolto tutto, dalla viabilità ai servizi. I tempi si allungheranno e i costi, anche per il privato, saranno maggiori, visto che avrà difficoltà ad immaginare un nuovo assetto, con la viabilità che dal viale Ferrara andrà verso lo stadio. Dovrà essere tutto ricalcolato”. E i tifosi rossoblù restano, intanto, senza la loro nuova “casa”. Paolo Truzzu, forse, sta pensando ad una “fuga” in Senato, ma intanto è ancora il sindaco di Cagliari. Senza una maggioranza, però: “O la ricompatta oppure, se non è in grado, deve rimettere il mandato e così si torna ad elezioni: non è possibile andare avanti così”.