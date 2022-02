Cagliari, due ragazze travolte da un’auto in viale Marconi: sono gravissime

Due ragazze sono state travolte, poco prima dell’alba, da una Renault in viale Marconi a Cagliari. Il gravissimo incidente, stando a quanto si apprende, è avvenuto nel tratto subito dopo via Mercalli poco prima delle sei. La macchina stava viaggiando in direzione Cagliari quando, per cause ancora da accertare, ha travolto le giovani, di circa vent’anni. L’impatto è stato fortissimo, sul posto sono arrivate due ambulanze che hanno trasportato le ragazze, ferite, all’ospedale: una è finita al Policlinico, l’altra al Brotzu: le loro condizioni sono giudicate molto gravi. In azione la polizia Locale per cercare di ricostruire le esatte cause dell’incidente e sentire eventuali testimoni.