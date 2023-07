Cagliari, due milioni per riqualificare 50 strade: gli operai lavoreranno anche di notte

Sono poco più di due milioni gli euro messi a correre dal Comune di Cagliari per i nuovi asfalti in città. Meglio, in cinquanta strade, dal centro alla periferia: da ieri e sino all’11 ottobre, con tempistiche di massimo una settimana, gli operai entreranno in azione in diversi punti. E, spesso, lavoreranno di notte, come nel caso via San Michele, piazza Sant’Avendrace, via Is Maglias viale Monastir, via de Gioannis, via La Vega, viale Regina Margherita, viale San Vincenzo, via Calamattia, via Balilla, via Romagna. Lavori alla luce del sole, invece, in via Grazia Deledda, via Monte Sabotino, via Riva Villasanta, via Is Cornalias, via Turr, via Ischia, via Milano, via Dante tra via Goceano e piazza Repubblica e via Sauro. Fresatura, stesa dell’asfalto, messa in quota di eventuali chiusini e caditorie e segnaletica.

“Siamo già intervenuti in varie strade, i lavori sono ancora in corso, si sta intervenendo procedendo per priorità simili a quelle degli ospedali. Codice rosso per le strade più urgenti, verde per quelle che possono ancora attendere prima dell’intervento, sicuro, degli operai”, spiega il sindaco Paolo Truzzu.