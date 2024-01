Due morti, è pesantissimo il bilancio dell’incidente avvenuto in via Vesalio a Cagliari tra una Peugeot 207 contromano e una Maserati. È morto sul colpo il guidatore dell’utilitaria e, dopo essere entrato al Brotzu in codice rosso, anche uno dei passeggeri della macchina. I medici hanno fatto tutto ciò che era possibile per salvarlo ma le ferite riportate nell’impatto erano troppo gravi.

A bordo della Peugeot c’era anche un altro ragazzo, le sue condizioni non sono gravi. Solo qualche ferita per il conducente della Maserati.