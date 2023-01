Cagliari, due chili di droga e una cartuccia nel garage: 27enne arrestato dopo una folle fuga

Ha cercato di sfuggire a un posto di blocco e a un successivo controllo, scappando a bordo di un’auto e poi a piedi nel rione di Sant’Elia. Un giovane di ventisette anni, Riccardo Matta, è stato bloccato e ammanettato dagli agenti dopo che, per evitare la cattura, ha anche sferrato calci e pugni. Il fatto è successo martedì notte a Cagliari: gli agenti della squadra volante della questura, nel garage del 27enne, hanno trovato 1,4 chili di marijuana, un etto di cocaina e tre etti di hascisc. La droga è stata rinvenuta grazie a una perquisizione effettuata dagli agenti, insospettiti dal comportamento violento del ragazzo, che è sceso dall’auto guidata da un amico e ha tentato di far perdere le sue tracce, senza però riuscirci. Non solo: durante i controlli, oltre allo stupefacente è saltata fuori anche una cartuccia. Particolare, questo, che ha anche fatto scattare una denuncia nei confronti del giovane. Riccardo Matta è finito nel carcere di Uta, su disposizione del pm. Un suo amico, al volante della macchina, è stato invece segnalato come consumatore di droga all’autorità giudiziaria.