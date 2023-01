Cagliari, due anni alla ricerca disperata di una casa: “Io e il mio compagno costretti a vivere distanti”

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Aveva ancora il pancione quando ha iniziato a cercare un tetto per lei, per il compagno e per il loro bimbo, Sharon Lecca. Due anni fa, esattamente, i primi clic sui siti che propongono case in affitto a Cagliari e nei paesi dell’hinterland. Dopo 24 mesi, l’unica gioia è il loro figlioletto, sanissimo e vispissimo. Per il resto, solo porte sbattute in faccia: “Oggi sono costretta a vivere a casa dai miei, ad Assemini, mentre il compagno col quale dovrò sposarmi sta a Flumini di Quartu, dai suoi genitori. Il bimbo? Lo tengo io ma è curato anche dal padre, viene spessissimo a trovarlo anche dopo tante ore di duro lavoro”. Il miraggio di un tetto tutto per loro sembra, salvo miracoli, essere destinato a durare ancora a lungo: “C’è chi, tra i padroni di case, è arrivato a sostenere che il contratto indeterminato del mio compagno fosse fasullo, quando invece è vero dalla prima all’ultima riga: lavora per Amazon, io invece ho un contratto di collaborazione con Glovo”. Una coppia giovane, già inserita nel mondo del lavoro ma vittima, a quando pare, della diffidenza. “In tanti ci hanno rifiutato l’affitto perchè abbiamo un bimbo piccolo, altri hanno osservato che il loro appartamento fosse troppo piccolo per tre persone. Tutte scuse, per me. Decidiamo noi se la grandezza di una casa ci va bene o meno, non chi ce la deve affittare”, puntualizza Sharon Lecca. “Siamo una coppia costretta a vivere a distanza per colpa della diffidenza altrui. Possiamo pagare anche 600 euro al mese, mi pare sia un budget abbastanza alto. E poi, c’è chi pensa che un single non possa assolutamente scappare senza pagare l’affitto. UN’altra follia e forzatura che contribuisce a non farci trovare una nuova casa tutta per noi. Chiunque possa aiutarci scriva pure alla seguente email:“.