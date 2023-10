Cagliari, droga pronta allo spaccio in tasca e a casa: arrestato 21enne

La Polizia di Stato, durante i servizi di controllo del territorio, ha arrestato in flagranza un giovane di 21 anni, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella notte di ieri 17 ottobre, in via San Giovanni a Cagliari, gli agenti della squadra volante hanno controllato due persone a piedi, insospettiti dal loro comportamento alla vista della pattuglia. Gli agenti, dopo aver controllato entrambe le persone, hanno trovato addosso ad uno dei due numerosi involucri di cellophane contenenti verosimile sostanza stupefacente, risultata poi essere cocaina e hashish, la somma di denaro di 275 euro suddivisa in banconote di vario taglio ed un coltello a serramanico.

La perquisizione, estesa all’abitazione del 21enne cagliaritano, dava esito positivo: i poliziotti hanno trovato cocaina, hashish, marijuana e ketamina, due bilancini elettronici di precisione ed ulteriore denaro contante per una somma complessiva di 560 euro.