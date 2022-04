Cagliari, dramma in una struttura ricettiva della Marina: 60enne veneto stroncato da un infarto

Drammatica scoperta in una struttura ricettiva di Cagliari, in via Napoli, nel rione della Marina. Il corpo senza vita di un uomo di sessant’anni, originario del Veneto e in città per motivi di lavoro, è stato ritrovato dopo l’allarme lanciato, alle Forze dell’ordine, dal proprietario dell’alloggio. Sul posto è intervenuta la squadra volante, agli ordini del dirigente Massimo Imbimbo, insieme agli uomini del Ris. In azione anche i soccorritori del 118 e una squadra dei Vigili del fuoco. Le verifiche eseguite hanno portato a escludere qualunque tipo di violenza: il 60enne è stato stroncato da un infarto. La famiglia, già avvisata, raggiungerà la Sardegna nei prossimi giorni. Sul corpo dell’uomo è stata comunque disposta l’autopsia, la salma è stata già portata al Policlinico di Monserrato.Non si tratterebbe, stando a quanto trapela, di una morte “vecchia” nel tempo: il lavoratore era arrivato nel capoluogo sardo da qualche giorno e aveva scelto di avere come “base” proprio una delle tante strutture ricettive che si trovano nel rione portuale di Cagliari.