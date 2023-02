Cagliari, dramma a bordo della Costa Diadema: un uomo trovato morto nella sua stanza

Dramma a bordo della nave da crociera Costa Diadema, in viaggio nelle acque davanti al porto di Cagliari. Un uomo è stato trovato morto nella sua stanza: si tratta di un membro dell’equipaggio, nato in Indonesia. A dare l’allarme sono stati alcuni suoi colleghi. L’sos è subito scattato, in azione ci sono la guardia costiera e gli agenti della polizia di frontiera. Stando alle informazioni sinora emerse, dovrebbe trattarsi di morte naturale e non violenta. Un infarto, molto probabilmente. A breve il cadavere sarà trasferito sulla terraferma per svolgere tutte le verifiche del caso e consentire alla nave di riprendere la navigazione.