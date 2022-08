Cagliari, Dossena dall'Avellino a titolo definitivo - Sardegna

Ora è ufficiale: il Cagliari Calcio ha acquistato a titolo definitivo dall'Avellino il centrale difensivo Alberto Dossena. Il giocatore ha firmato un contratto con il club sino al 30 giugno 2026. Nato a Brescia, classe 1998, è cresciuto calcisticamente nel Settore giovanile dell'Atalanta. Ha debuttato in B a 19 anni con il Perugia. Il primo gol (un colpo di testa) è arrivato il 28 ottobre 2017 nel 3-3 contro la Cremonese. Ha indossato poi le maglie di Siena, Pistoiese e ad Alessandria, prima di trasferirsi ad Avellino nell'estate 2020. In Irpinia ha collezionato in due stagioni 55 gare e 3 reti, diventando uno dei cardini della squadra. In totale ha collezionato tra i professionisti già 129 presenze.



UFFICIALE ANCHE L'ACQUISTO DI MILLICO - Ora per il Cagliari è ufficiale anche l'acquisto dell'ala Vincenzo Millico. Arriva a titolo definitivo dal Torino: oggi, giorno del suo 22esimo compleanno, ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2023 con opzione di rinnovo a favore del club sino al 30 giugno 2026. Nato il 12 agosto 2000 a Torino è cresciuto nel settore giovanile granata. In Primavera ha realizzato in 61 gare ben 39 reti e 15 assist, ha esordito in prima squadra a 18 anni, nella vittoria casalinga per 2-0 contro l'Atalanta del 23 febbraio 2019. Nell'agosto dello stesso anno il primo gol: è sua una delle reti con cui il Torino batte in trasferta il Debrecen nei preliminari di Europa League (1-4). In tutto gioca 21 gare. Il suo percorso di crescita lo porta quindi al Frosinone e poi al Cosenza, dove la scorsa stagione ha collezionato 20 presenze e 3 reti. Con la maglia delle Nazionali giovanili azzurre vanta 20 gare e 1 gol.

Fonte: Ansa Sardegna