Cagliari, doppio incidente tra auto e moto in via Is Mirrionis: due centauri in ospedale

Nella serata di ieri doppio incidente con feriti nella stessa intersezione della via Is Mirrionis, tra auto e moto. Coinvolte anche alcune auto in sosta. Medesima la dinamica, uguale la causa: l’eccessiva velocità e il sorpasso in corrispondenza di un incrocio. Ad avere la peggio, come sempre, i motociclisti. Gli equipaggi della polizia Locale sono intervenuti insieme alle ambulanze del 118.

Il primo incidente si è verificato alle 13 circa. Il motociclista è stato portato in codice verde al Santissima Trinità.

Il secondo incidente è avvenuto invece alle 19. Il motociclista coinvolto è risultato essere un pluripregiudicato che conduceva la moto con la patente revocata da più di 5 anni e sanzionato più volte per guida senza patente. Per lui il trasporto al pronto soccorso con assegnato codice giallo. Sarà quindi denunciato alla autorità giudiziaria per la reiterazione del reato. Per la moto, priva di revisione e appartenente ad altra persona, è stato disposto il fermo amministrativo per 90 giorni.