Cagliari, doppio furto al Tennis Club e in casa di un anziano: il ladro fregato dalle telecamere.

I carabinieri di Villanova hanno denunciato ieri a Cagliari, per furto aggravato e ricettazione, un trentottenne di Villamassargia molto noto alle forze dell’ordine. L’attività investigativa svolta dagli uomini dell’Arma ha permesso di individuare l’uomo quale responsabile del furto avvenuto il 4 settembre scorso presso il Tennis Club Monte Urpinu, gestito da una cooperativa sociale, e di rinvenire un computer portatile che era stato oggetto di furto il 31 maggio scorso presso l’abitazione di un 93enne cagliaritano, residente in via dei Colombi. Il denunciato era ben noto ai militari operanti che lo hanno riconosciuto nei video registrati dagli impianti di videosorveglianza della zona. Nel compiere poi una perquisizione domiciliare nei confronti dell’autore del furto, hanno anche ritrovato il computer portatile rubato nella scorsa primavera.