Cagliari, dopo l'incubo aviaria ritorna la vita a Monte Urpinu: 27 nuovi anatroccoli

Cresce la fauna del parco di Monte Urpinu con la nascita, nei giorni scorsi, di 13 anatroccoli dati alla luce da mamma anatra Gioia. Gli ultimi arrivati vanno a unirsi agli altri 14 esemplari nati la settimana scorsa da mamma anatra Carlotta. Le due nidiate sono ospitate, in spazi separati, nella grande voliera centrale in prossimità dell’ingresso di via Leo. Dopo i mesi dell’incubo aviaria, con centinaia di volatili abbattuti tra le proteste di tantissimi cittadini e ambientalisti, nell’area green ritorna la vita.