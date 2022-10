Capodanno torna il concerto tra il largo Carlo Felice e piazza Yenne. Dopo gli anni di silenzio imposti dal Covid riecco il brindisi di San Silvestro in piazza. Niente festa diffusa, tutto sarà concentrato nel cuore della città. Il costo complessivo dell’iniziativa è di 500 mila euro.

L’ok al programma “Capodanno e festeggiamenti di fine anno”, è della giunta Truzzu. Possibile invece che l’amministrazione contribuisca alla realizzazione di animazione territoriale anche di iniziativa privata, di fine anno, “caratterizzati da una bassa o totalmente assente interazione con il pubblico, capaci di favorire, in sicurezza, la promozione territoriale attraverso la valorizzazione di aree, siti e monumenti”.

E tornano i mercatini natalizi nelle consuete ubicazioni già previste di piazza del Carmine, piazza Yenne e corso Vittorio Emanuele II. Immutato il carattere dell’iniziativa: vendita di prodotti tipici natalizi e della tradizione locale artigianale, compresa quella enogastronomica.

Ci sarà poi anche l’animazione natalizia nelle strade nel periodo natalizio sarà diffusa in tutta la città (compresa la municipalità di Pirri) e caratterizzata dalla musica tipica delle festività natalizie.

L’unica incognite è legata al caro bollette. Il Governo, o il Comune in assoluta autonomia, potrebbe spegnere, completamente o in parte, le luminarie.

