Dopo lo stop imposto dalla pandemia riecco il carnevale. Il gruppo de Sa Ratantira casteddaia, erede della tradizione della Gioc, l’associazione di Stampace che ha curato le maschere del dopoguerra. Riparte con le prove prima delle tradizionali sfilate. Questo pomeriggio sfilata nella movida del corso Vittorio Emanuele II, gli altri appuntamenti mercoledì 1 e venerdì 3 febbraio ancora nel Corso. Mercoledì 8 febbraio l’orchestra suonerà in piazza Indipendenza nel quartiere di Castello, le ultime prove sabato 11 febbraio nuovamente nel Corso. Le sfilate vere e proprie, con tutte le maschere tradizionali (pappapafigu, viuras, tiaulus, palliazzus e dottoris) partiranno giovedì 16 febbraio (giovedì grasso), domenica 19 febbraio e martedì 21 febbraio, giorno del martedì grasso, al termine del quale come da tradizione verrà bruciato il pupazzo di Cancioffali.

