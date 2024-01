Le prescrizioni da rispettare dalle ore 9 alle ore 18 di domani, mercoledì 24 gennaio. Cambia temporaneamente il traffico nella zona di Bonaria per le esequie di Gigi Riva

Per consentire lo svolgimento delle esequie di Gigi Riva e garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, domani, mercoledì 24 gennaio 2024, cambia temporaneamente il traffico nell’area in prossimità del Santuario Nostra Signora di Bonaria. Di seguito i provvedimenti a firma del dirigente del Servizio Opere strategiche, Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti.

Dalle ore 9 alle ore 18 resterà chiusa la circolazione veicolare in vale Diaz, nel tratto compreso tra via Caboto e viale Cimitero. Chiusa anche viale Bonaria (nel tratto compreso tra il viale Cimitero e la via Milano), via Milano (nel tratto compreso tra la piazza Bonaria e via Ancona) e via Ravenna (nel tratto compreso tra la via Milano e la via Bologna).