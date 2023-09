Cagliari, disturba con continue richieste di denaro i clienti di un punto vendita: denunciato

Si è rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità ed è stato denunciato dai carabinieri.

Lo straniero, un 38enne nigeriano residente a Cagliari, è solito stazionare all’esterno di un supermercato dalle parti di viale Elmas. L’uomo è stato molto insistente e determinato nel richiedere denaro sistematicamente a tutti i clienti del punto vendita, in ingresso e in uscita. I militari lo hanno fermato all’interno del parcheggio e invitato a fornire le proprie generalità. Avendo egli rifiutato di fornire qualsiasi indicazione, lo hanno accompagnato in caserma dove hanno proceduto all’identificazione mediante impronte digitali.