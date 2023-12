Cagliari, distributore distrutto nel bar di via Alziator: "Un ragazzino ha rubato sigarette elettroniche e snack"

Il suo distributore automatico di snack e sigarette è diventato, purtroppo, un rifornimento sicuro per i delinquenti. Fabio Enis, gestore del bar tabacchi La Fenice, in via Alziator a Cagliari, in due mesi ha subito due furti con spaccata e relativi danni. “Il mio distributore è stato distrutto dai delinquenti. Stavolta, un diciottenne già identificato dalla polizia, uno straniero adottato, ha rotto il touch screen e rubato sigarette elettroniche e snack”. Il malvivente ha agito nel cuore della notte, il tabaccaio ha già girato il filmato della telecamera di sicurezza alle forze dell’ordine. “L’altra volta, un altro giovane ha distrutto i vetri e rubato, creandomi un danno da 1600 euro, stavolta sarà almeno il doppio. Ci tengo a precisare che non si tratta di persone del quartiere che con me si comportano benissimo”, prosegue, amareggiato, il quarantottenne. “Trovo sia impensabile dover investire nella mia attività e rimettere continuamente denaro”.

“Mi è stato consigliato di togliere il distributore ma trovo che sia ingiusto. Sarebbe come suggerire ad una persona di restare a casa per evitare di essere rapinata”.