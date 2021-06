Cagliari, “discoteche chiuse da 15 mesi: siamo disperati e non si sa quando riapriremo”

Nicola Schintu, gestore di discoteche, cosa vi è stato comunicato? Si riapre da luglio e, se sì, con quali regole? “Sinceramente non abbiamo nessuna novità tranne qualche notizia che circola sui social in maniera molto sporadica, ma comunicazioni ufficiali non ne abbiamo. Noi siamo chiusi da 15 mesi e abbiamo una situazione drammatica: per pagare gli affitti abbiamo dovuto fare i miracoli, siamo sotto di migliaia di euro. Siamo disperati.

A parer mio possono proporre tutto quello che vogliono, ma tra il dire e il fare ci sono di mezzo infinite difficoltà.

Non lavorano sul campo e possono soltanto fantasticare, scaricare il barile ai gestori delle discoteche. Il Green pass? È quasi inattuabile perché io, per esempio, che ho 32 anni per la prima dose di vaccino devo aspettare a fine luglio e molti dei miei coetanei lo faranno a settembre. Hanno già ricevuto la comunicazione e, quindi, per un

Risentite qui l’intervista del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a

weekend dobbiamo bombardare il nostro medico di famiglia per i tamponi. E non abbiamo i soldi”.