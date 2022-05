“Ore 14:30 i cittadini del quartiere di Is Mirrionis mi segnalano gravi carenze igieniche sanitarie, io ci vado di persona, questa è la situazione”, dichiara su Facebook Fabrizio Marcello, capogruppo Pd, “eppure il sindaco di Cagliari il 12 giugno 2020 dichiarava: “Avevamo promesso la pulizia della città, e la stiamo portando avanti quotidianamente. Avevamo anche detto che non sarebbe stato facile e lo ribadiamo. Perché un conto è bonificare e fare una pulizia straordinaria della città, un altro è tenere la città pulita””.

Discariche selvagge a cielo aperto. Il problema a San Michele, via Podgora, via Bosco Cappuccio e via Timavo le strade dove si manifesta il problema della spazzatura selvaggia sui marciapiedi. Complice l’aumento della temperatura, i cattivi odori si diffondono e la situazione diventa ancora più antipatica.

Fonte: Casteddu on line

