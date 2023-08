Cagliari, dietro il cimitero l’immondezzaio: con Truzzu non scompaiono le discariche selvagge. In campagna elettorale il sindaco aveva promesso una città pulita e un cambio nel sistema della raccolta differenziata, invece in barba anche alla memoria dei defunti gli incivili scaricano di tutto dietro il cimitero di San Michele. Nella foto diffusa su Fb da Emanuele Cioglia si assiste a una vera e propria vergogna urbana: distese di rifiuti e sacchi di spazzatura gettati in strada, a poco sono servite evidentemente le tante multe, sarebbe necessaria un a telecamera in ogni strada. Purtroppo sono immagini che si commentano da sole.