Cagliari, dieci multe per sosta vietata: “Ridatemi il mio carico e scarico davanti al Bastione”

E dieci. Multa per intralcio e divieto di sosta, 42 euro da pagare, solo 29,40 se aprirà il portafoglio entro cinque giorni. E lui, Alessandro Depau, ristoratore di Cagliari, lo farà per la decima volta. Il suo furgone per caricare e scaricare le merci per il suo ristorante che affaccia in piazza Costituzione e Bastione di Saint Remy non sa dove metterlo. E, all’ennesima sanzione da parte degli agenti della polizia Locale, ritorna alla carica: “Ridatemi lo spazio per il carico e scarico che avevo sino a pochi anni fa, prima del rifacimento di tutta la piazza e del marciapiede. Non posso mica volare”, dice. Ormai ci ha fatto il callo, sa che la sanzione può arrivare da un momento all’altro. L’invasione di corsia, infatti, è vietata dal codice della strada. Ma, prima del restyling imbastito dall’allora Giunta Zedda, i metri di spazio per il suo furgone erano una realtà. Tutto è stato cancellato dopo i nuovi lavori. L’appello, oggi, lo fa ovviamente alla Giunta Truzzu: “Nella multa ho fatto scrivere che sono riuscito a svuotare il furgone, i vigili mi hanno mutato. Uno spazio per me penso che debba essermi garantito, ho già mandato la richiesta all’amministrazione comunale ma mi è stata negata. Vorrebbero che andassi nelle zone di carico e scarico lontane dal mio locale?”.