Ha insegnato per anni matematica e informatica alle magistrali di San Gavino Monreale e al liceo Linguistico Calasanzio di Sanluri. Poi, per vent’anni, ha dovuto abbandonare il mondo della scuola e si è dedicata interamente al mondo dell’informatica, Marisa Guidetti. Cagliaritana, è una delle guerriere contro il tumore ovarico che, purtroppo, non c’è l’ha fatta. Se n’è andata oggi, aveva cinquantacinque anni. Sposata, negli ultimi mesi ha tenuto un blog pubblico, sulla pagina web del gruppo di “Mai più sole contro il tumore ovarico Sardegna”, che è stato seguitissimo. Raccontava la sua vita, le sue piccole conquiste nella battaglia quotidiana contro il cancro. Era una grande appassionata di scrittura, Marisa, tanto che aveva partecipato al corso dell’associazione, che frequentava da un anno. Le sue foto sono sempre sorridenti: solare, piena di voglia di vivere e di non arrendersi. Da ore, su tantissime bacheche Facebook, in tanti stanno ricordando la “prof col sorriso”. La notizia della sua morte è diventata subito di dominio pubblico anche per un post, pubblicato proprio dal suo profilo Fb, dove c’è scritto, semplicemente, “grazie e ciao”.

E le sue amiche e compagne di battaglia contro il tumore ovarico del gruppo “Mai più sole” l’hanno onorata con un lungo post: “Dolcissima Marisa Guidetti, grazie per tutto ciò che ci hai donato. Grazie per i tuoi racconti, le tue confidenze e i tuoi sorrisi. Grazie per la tua bellissima rubrica, per la tua forza, per il tuo esempio. Come ti sei definita un giorno durante il corso di Scrittura Creativa per noi sarai per sempre ‘la professoressa con le Dr Martens’. E grazie, enormemente, per questo bellissimo scatto che ci hai regalato. Ci mancherai, tanto, Marisa dagli occhi limpidi. Un caro abbraccio a Franco e a tutta la famiglia dalle amiche di Mai più sole”.

