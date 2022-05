Cagliari dice addio a Carlo Lastretti, una vita tra cavalli e corse in auto col Poetto nel cuore

Aveva tante case, oltre a quella principale, Carlo Lastretti, volto noto di Cagliari morto a 80 anni. L’ippodromo, era un appassionato di cavalli e sapeva galoppare come pochi. Il Poetto, dove è stato avvistato tante volte in acqua anche quando il termometro non invitava a tintarelle e bracciate. E le concessionare d’auto, le più prestigiose del capoluogo sardo, dove ha lavorato per decenni. Una vita tra cavalli e corse in auto con il mare nel cuore. Tra il 1956 e il 1967 ha partecipato, come navigatore e poi come pilota, al rally di Sardegna, uno degli eventi più belli di Iglesias. Sapeva guidare e scalare le marce, riuscendo a bruciare gli avversari con manovre eleganti ma, allo stesso tempo, abbastanza temerarie ed efficaci. Nello sport come nella vita, un signore con la S maiuscola: due figlie, avute da due matrimoni, e tantissimi amici. Il suo cuore ha cessato di battere qualche ora fa, da tempo lottava contro un brutto male.