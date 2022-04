Cagliari dice addio a Alberto Lai, è morto a 78 anni il papà della Neon Europa

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

Alberto Lai non c’è più, è morto a settantotto anni il papà della Neon Europa, azienda che ha tirato su dal nulla, con molta buona volontà, nel 1962. Il motivo di un nome così particolare? Nel suo paese di origine, Seui, c’era tanta emigrazione verso le più importanti capitali europee. Sono migliaia i bar, i centri commerciali e i negozi che si sono affidati alla società di Lai per abbellire e richiamare l’attenzione con le insegne luminose. Lascia quattro figli: Simona, amministratrice delegata della società, e Alessandra, Fabrizio e Diego, anche loro “di casa” nella struttura di viale Elmas. Alberto Lai lascia anche la moglie, Vanda Frongia. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro della città, lo piangono sui social i suoi storici amici dei tempi del basket e anche vari consiglieri comunali. Un volto notissimo, un imprenditore che è riuscito, partendo dall’interno della Sardegna, a costruire un futuro per se e per la sua famiglia.Tanti anni fa, nel decennio tra il 1970 e il 1980, Alberto Lai aveva fondato una squadra di basket, la Neon Europa. Lui era il patron, affiancato dal coach, Ezio Lotti, e da un top player che rispondeva al nome di Maurizio Cossu. Il papà della Neon Europa, però, è anche stato un grande appassionato di radiofonia.