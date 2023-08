Cagliari, denunciato un 19enne: era alla guida senza patente per la seconda volta.

Al termine di un intervento su strada e dei successivi accertamenti, i carabinieri hanno denunciato ieri a Cagliari, per guida senza patente con recidiva, un diciannovenne residente nel quartiere Is Mirrionis. Sottoposto a controllo intorno alle 2 mentre si trovava alla guida di una Peugeot 208, noleggiata a nome del proprio genitore, il ragazzo è risultato essere sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita. Il giovane inoltre è risultato recidivo nel biennio per la medesima violazione.