Cagliari, degrado senza fine in centro: davanti all’ascensore ko un rifugio per senzatetto

L’inno al degrado, l’ennesimo tra il rione di Villanova e Castello. Nel viale Regina Elena, l’unico ascensore che collega ai campi di calcetto e a Castello è fermo. Fuori servizio, ko, sbarrato. E qualche senzatetto ha deciso di realizzare, accanto alla porta scorrevole, un rifugio di fortuna. Cartoni ammassati, qualche vestito ben protetto ed eccolo, un giaciglio di fortuna costruito in un punto dove, sino a non molto tempo fa, cagliaritani e turisti facevano la fila per raggiungere il quartiere più antico della città. Di operai nemmeno l’ombra, l’unico ascensore funzionante è quello accanto al Bastione di Saint Remy, altra zona in mano ai vandali e all’abbandono, tra plexiglass pasticciati e marmi spaccati in mille pezzi.