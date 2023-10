Cagliari, degrado immenso al cimitero di San Michele: "Ci sono anche bare che spuntano dai loculi"

Sporcizia, scale guaste, rubinetti che perdono e lavori di restyling da terminare ormai sono diventati un’abitudine per i frequentatori del cimitero cagliaritano di San Michele. L’ultimissima brutta novità arriva, su segnalazione di una nostra lettrice, dalla zona nuova del camposanto, a pochi metri di distanza dalla chiesa. Al piano più basso di uno dei tanti colombari c’è una bara che spunta fuori dal loculo. La lastra di marmo per coprire il feretro? Non pervenuta. Dentro la cassa c’è una persona deceduta dieci anni fa, quindi appare difficile che sia sopraggiunta una decadenza del loculo per i parenti, è passato troppo poco tempo. Ad avere scattato le foto che testimoniano l’ennesimo scempio è Cristina Staico: “Ieri pomeriggio, in occasione di una visita alla tomba di mio suocero, mi si è presentata questa scena. Ho guardato se ci fossero lavori in corso ,ma non c ‘era nessuno. Ritengo l’accaduto alquanto triste e poco rispettoso per la persona morta nel 2013”.

E, tra le tante criticità, è ancora fermo al palo il piano del Comune di affidare il cimitero ai privati per la gestione completa.