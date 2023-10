Cagliari, degrado alla Marina: "Due nordafricani hanno litigato e spaccato ombrellone e bicchieri"

Il litigio, poi la paura e i danni. Ennesimo episodio preoccupante nel rione cagliaritano della Marina, un rione dove il problema sicurezza non è mai sparito. È Claudio Mura, gestore del ristorante Antica Hostaria, a denunciare cosa è successo sabato notte con un lungo video pubblicato su Facebook: “All’improvviso due nordafricani hanno iniziato a litigare, poi si sono buttati sopra uno dei miei tavoli, rompendo bicchieri e uno degli ombrelloni

Tutto sotto gli occhi di due giovani turiste spaventate. Ho chiamato i carabinieri, sono arrivati e si sono messi a ridere, dicendo che arrivavano da un altro intervento simile e che non potevano fare nulla”, racconta Mura. Risultato? Danni da pagare e una serata lavorativa da dimenticare. Il ristoratore è furioso: “Se essere razzista significa dire che chi arriva da fuori deve rispettare le regole, allora sono razzista. Nel rione c’è un problema di sicurezza, se noi ristoratori smettiamo di lavorare non potremo, poi, pagare le tasse al Comune”. Quel Comune che, per Mura, “pensa ai tavolini esterni e agli spazi da contare, non alla sicurezza. Siamo stanchi, non ne possiamo più, lo dico anche a nome di altri miei colleghi”.

L’estate appena finita non è stata rosea: “Incassi in calo del trenta per cento per quanto mi riguarda, ad altri è andata pure peggio. Non parliamo poi dei troppi cantieri aperti. Ok, ci sono i fondi del Pnrr da spendere”, osserva Mura, riferendosi più in generale al fatto che alcune opere vanno iniziate e concluse entro una determinata data per non perigli aiuti economici. “Ma perché l’ amministrazione comunale non ha pensato anche a noi, magari dandoci un mese in più di concessione del suolo pubblico? L’ultima mia bolletta del gas è stata di oltre quattromila euro”.