Cagliari, decine di "spuntini" segreti all'ospedale Binaghi: così primario e assessora incontravano i banditi

Decine di incontri, certificati dai carabinieri, svolti all’ospedale Binaghi anche durante il periodo del Covid. “Spuntini” segreti, ai quali hanno partecipato Gabriella Murgia (all’epoca ancora assessora regionale dell’Agricoltura) e veicolati dal primario di Terapia del dolore Tomaso Gerolamo Cocco. Uno dei tipici momenti conviviali delle zone del Nuorese e di Orgosolo, stando alle indagini, venivano trasformati nell’occasione per stringere accordi e chiedere favori. Il mondo delle istituzioni, dei cosiddetti colletti bianchi, accanto a gruppi criminali. “C’è una commistione di interessi tra varie persone, anche della società civile e delle istituzioni. L’associazione segreta è uno dei reati contestati, proprio per la loro capacità di influire nei processi decisori pubblici”, spiega il tenente colonnello Giorgio Mazzoli, comandante della sezione anticrimine dei carabinieri di Cagliari, “e che avevano una caratteristica. Tutte le associazioni criminali mantengono un certo riserbo e all’interno delle quali ci sono elementi più riservati, la cui capacità di interferenza con la ‘cosa pubblica’ è uno degli scopi”. Cosa speravano di ottenere andando a bussare alle istituzioni? “Riuscivano ad ottenere la capacità di poter restituire favori, avere persone fedeli in determinati posti amministrativi o crearsi delle carriere”.

Secondo gli investigatori, Murgia e Cocco il punto di unione tra le associazioni criminali e le istituzioni. Ed ecco tutti i nomi degli arrestati: in carcere, oltre all’ex assessora e al primario, sono finiti Alessandro Arca, Nicolò Cossu, Tonino Crissantu, Vincenzo Deidda, Mario Antonio Floris, Battista Mele, Giovanni Mercurio, Antonio Giuseppe Mesina, Desiderio Mulas, Paolo Murgia e Alessandro Rocca. Ai domiciliari Giuseppe Paolo Frongia, Anna Gioi, Raffaele Gioi, Marco Lai, Tomas Littarru, Antonio Marteddu, Riccardo Mercuriu, Serafino Monni, Marco Muntoni, Antonio Michele Pinna, Paolo Sale, Marco Zanardi, Vito Maurizio Cossu, Andrea Daga, Alessia Deidda, Alice Deidda e Antonio Fadda.