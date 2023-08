Cagliari, decine di curiosi con binocoli e cannocchiali in viale Europa per ammirare la Super Luna blu

Il meglio del suo splendore lo ha dato ieri, ma anche oggi non ha scherzato, concedendo un bel bis ai tanti che non erano ancora riuscita a vederla. Eccola, la Super Luna blu ammirata da decine di curiosi dal viale Europa a Cagliari, in cima a Monte Urpinu, uno dei punti panoramici migliori. La Luna blu si riferisce a un evento, alla sua frequenza di apparizione, cioè alla luna piena due volte in un mese e non è perciò legato al colore effettivo del pianeta Una Super Luna blu ha illuminato i cieli notturni la notte scorsa ed ha offerto una sorpresa di altissima qualità per gli amanti delle stelle. L’origine del termine è radicata nella lingua inglese, dove l’espressione “once in a blue moon”, cioè “una volta ogni luna blu” viene utilizzata per indicare un evento raro e insolito. E, infatti, la prossima volta sarà non prima del 2030.