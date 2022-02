Cagliari, De Vizia: “Nessun incarico a Gianluca Zuddas”

Nessun incarico della società De Vizia a Gianluca Zuddas. In un articolo pubblicato il 25 febbraio scorso si dava notizia che Gianluca Zuddas, fotoreporter, era stato “ individuato dal Rti che gestisce il servizio raccolta dei rifiuti del Comune di Cagliari come addetto stampa di “Cagliari Porta a Porta”. La Rti chiarisce di non aver mai conferito alcun incarico di addetto stampa al signor Gianluca Zuddas né incarichi di altra natura.

Ad affermare la notizia dell’incarico della Rti a Zuddas erano stati alcuni consiglieri di centrosinistra nell’ambito di un’interrogazione depositata in consiglio comunale, espressamente citata nell’articolo in questione.