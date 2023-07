Cagliari, dall'accusa di bancarotta al fallimento: all'asta lo storico ristorante Il Gatto di viale Trieste

Lo storico ristorante pizzeria Il Gatto, in viale Trieste a Cagliari, va all’asta. Chiuso da maggio 2020, in seguito ad un’operazione della Guardia di finanza che aveva portato anche a sbarrare l’altro locale di proprietà della società Turist srl, Il Piper in viale Diaz. Era stato il pm Daniele Caria a chiedere il fallimento dell’impresa per una presunta bancarotta pre-fallimentare. All’epoca, i beni sequestrati avevano un valore di dodici milioni e le indagini, poi, avevano fatto il loro corso. Ed è di oggi la notizia della messa all’asta, per la seconda volta, del locale food di viale Trieste aperto sin dal 1980 e diventato, nei decenni, un punto di riferimento per tanti cagliaritani ma, vista la vicinanza con la zona del porto, anche per i turisti. La Turist srl risulta essere una società in liquidazione e Il 25 ottobre prossimo si apriranno le buste con le offerte: si parte da due basi, 823mila euro per 317 metri quadri totali di sale, cucina e tutto ciò che comprende Il Gatto e 250mila euro per un deposito di 140 metri quadri ed un soppalco di 120 metri quadri a pochi numeri civici di distanza.

Nei documenti si legge che chi lo acquisterà dovrà fare fronte anche ad eventuali abusi di natura edilizia. Previsti rialzi di almeno 20mila euro per Il Gatto e di settemila per il deposito. Cifre presumibilmente più basse rispetto al primo tentativo di vendita: nelle carte che portano i nomi del giudice delegato Nicola Caschili e dei curatori Efisio Mereu e Matteo Puddu, infatti, si legge chiaramente che si tratta di una seconda vendita.