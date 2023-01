Cagliari, dalla Regione niente soldi per lo stadio: Truzzu pronto a chiedere 50 milioni a Giorgia Meloni

I 50 milioni per lo stadio? Alla fine il Comune di Cagliari potrebbe chiederli al Governo. È questa l’ipotesi che circola in consiglio comunale. Forse l’ultima spiaggia per dare il via libera al progetto della nuova casa dei rossoblù, in tempo per confermare la candidatura di Cagliari come sede per le gare degli Europei del 2032.

Sabato scorso il sindaco Paolo Truzzu aveva lanciato un appello, richiamando anche un precedente invito dell’allenatore del Cagliari Claudio Ranieri, al presidente della Regione Christian Solinas: “L’opportunità è adesso, in finanziaria, e non va persa. Entro i primi di febbraio dobbiamo siglare la convenzione con Figc e Uefa, altrimenti Cagliari e la Sardegna saranno fuori dagli Europei. Servono 50 milioni”.

Denaro che il Comune non ha e che ha chiesto alla Regione. La finanziaria, l’ultima della giunta Solinas, è all’esame del consiglio regionale proprio in queste ore, ma al momento per lo stadio del capoluogo non c’è un euro. Parti del centrodestra, compreso l’assessore al Bilancio Fasolino, sono favorevoli e Truzzu confida in un emendamento che potrebbe approdare in aula nelle prossime ore per portare a casa lo stanziamento. Altre possibilità potrebbero arrivare dal collegato alla finanziaria (voto entro marzo) o da una delibera di giunta. Ma i tempi potrebbero allungarsi troppo ed è alto il rischio di bruciare la scadenza di febbraio per gli europei. Non ci sono dunque certezze né sulla tempistica e nemmeno sul quantum: la somma stanziata potrebbe anche essere inferiore ai 50 milioni e dunque insufficiente.