Controllo in acqua dei punti più frequentati, per l’individuazione e la segnalazione di eventuali situazioni di pericolo.

Organizzazione di pronto intervento per il salvamento dei bagnanti in difficoltà, in pericolo e/o infortunati lungo le spiagge in custodia;

L’attività verrà svolta come di consueto nelle 4 postazioni del servizio di salvamento, dislocate a Calamosca, alla 1^ fermata, alla 4^ fermata e nella zona dell’ex Ospedale Marino. In ognuna di esse, dalle ore 9 alle ore 19, verranno assicurate le seguenti attività:

Il servizio, svolto in collaborazione con l’associazione Karalis Rescue Onlus, consentirà a residenti e turisti di godere in piena sicurezza il mare per tutto il periodo estivo.

Anche per questo 2022 sarà attivo a partire dal 15 giugno il servizio di salvamento a mare, che l’Amministrazione comunale di Cagliari ha predisposto sulle spiagge cittadine per i prossimi 90 giorni, sino a metà settembre.

