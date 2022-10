E' affascinante il percorso tra storia, archeologia, leggende, curiosità, sapori, bellezze naturalistiche, artigianato, design, tradizioni, come la Festa di Sant'Efisio, con la coloratissima sfilata di fedeli in abiti tradizionali. Solare, a misura di persona, Cagliari è città ideale per le attività all'aria aperta, passeggiate e corsette sul lungomare, vela, surf. Non solo. C'è un indirizzo anche dove praticare l'arrampicata sportiva sotto le mura, S'Avanzada, nome fascinoso e ricco di storia.

Sergio Benoni e Daniela Zedda hanno racchiuso in 230 pagine i tanti volti del capoluogo della Sardegna. In "111 luoghi di Cagliari che devi proprio scoprire", edizioni Emons, la città con la sua lunga spiaggia, il Poetto, si svela nelle parole, nel racconto, nelle suggestioni di luci e colori. Il capoluogo sardo è ritratto nella sua stratificazione storica e architettonica e il suo sviluppo negli anni fino alla contemporaneità. Un viaggio dal neolitico al fenicio-punico con la necropoli di Tuvixeddu, l'epoca romana, con l imponente Anfiteatro, la Cagliari medievale. Da qui all'impronta neoclassica di Gaetano Cima, le architetture "moderne" di Ubaldo Badas, il segno impresso su facciate e muri dagli street artist che tra murales e graffiti hanno dato al paesaggio urbano un nuovo volto.

Un tour per la città seguendo le indicazioni di un giornalista e una fotografa cagliaritani. Un itinerario tra luoghi di interesse culturale e naturalistico, i quartieri storici, punti di ristoro tra trattorie, banconi del pesce, botteghe bistrot, soste gourmet e indirizzi per le compere "creative" tra pezzi unici, vintage e il fatto a mano.

Fonte: Ansa Sardegna

