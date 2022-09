Il provvedimento si rende necessario per consentire la sostituzione delle vecchie barriere con nuovi spartitraffico di tipo “New Jersey”, progettatati da Anas, che garantiscono un incremento degli standard di sicurezza per l’utenza stradale

La prima fase dei lavori prevede l’istituzione di un restringimento, mediante la chiusura della corsia di sorpasso in entrambe le direzioni, tra il km 13,800 e il km 17. Le attività di installazione del cantiere, con la predisposizione della segnaletica provvisoria, verranno effettuate in orario diurno e notturno. La conclusione di questa prima fase è prevista entro il 15 dicembre. Una successiva fase degli interventi interesserà il tratto successivo, fino al km 23. L’investimento complessivo dei lavori è di 5 milioni di euro.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail