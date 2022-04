Cagliari da giovedì in ritiro in vista del Sassuolo

(ANSA) - CAGLIARI, 13 APR - Cagliari da domani in ritiro in vista dell'importante gara salvezza di sabato alle 12.30 con il Sassuolo.

La decisione è stata presa per cercare di toccare la massima concentrazione possibile per una gara decisiva per la lotta per la permanenza in serie A.

La squadra rossoblù, dopo l'allenamento al mattino, si ritroverà la sera al centro sportivo di Assemini. Uscirà dal ritiro soltanto sabato mattina per dirigersi direttamente alla Unipol Domus, stadio che va verso il tutto esaurito dopo la decisione della società del presidente Giulini di mettere in vendita i biglietti a prezzi popolari: 7 euro in Curva, 15 in Distinti e 25 in Tribuna. (ANSA).



